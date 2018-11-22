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Antalya-Isparta karayolu üzerinde erkek cesedi bulundu

Antalya-Isparta Karayolunun 18’inci kilometresinde Nadir Parkoy (60) isimli bir şahıs ölü olarak bulundu.

  • İHA
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Olay, dün akşam saatlerinde Antalya- Isparta Karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde hareketsiz bir şahsın yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın üzerinden kimlik ya da cep telefonu çıkmazken, Jandarmanın bölgede yaptığı incelemeler sonucunda cesede ait bir ayakkabı botunu 20 metre uzaklıkta buldu.
 
Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırılan şahsın Nadir Parkoy olduğu belirlendi. Olayı duyan yakınları morga gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Parkoy’un, ölüm nedeni araştırılıyor.
 

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