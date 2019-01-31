Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekiplerinin ise yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor
- AA
Antalya'yı Konya'ya bağlayan, Akseki-Seydişehir kara yolu Yarpuz Mahallesi mevkisi ile Seydişehir'in Madenli Mahallesi arasındaki ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Buzlanma, tipi ve karın yoğun olduğu bin 825 rakımlı Alacabel'de, yolda kalan zincirsiz araçları ve tırları, karayolları ekipleri kurtardı.
Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki kavşağından itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermedi, tırlar ise dinlenme tesislerine yönlendirildi.
AA'nın haberine göre yetkililer, sürücüleri uyarırken, karayolları ekiplerinin ise yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
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