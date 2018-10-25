Antalya-Konya Karayolu yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken yol trafiğe kapandı. Bölgede yüzlerce araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, jandarma ve bölge trafik ekipleri de yolda kalanlara yardım ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendiriyor.

BOLU DAĞI’NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Bolu’da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücüleri de olumsuz etkiliyor. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız limitlerine uymaları konusunda ışıklı levhalar ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Ayrıca, güzergahta herhangi bir sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri, yol küreme ve tuzlama araçlarıyla aralıksız olarak çalışıyor.