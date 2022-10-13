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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 02:27 - Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.09'da Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 28,57 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Kaş'a 154 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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