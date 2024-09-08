Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkiindeki ormandan dün sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan yardım istedi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı, ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını artırmasıyla yeniden alevlenen yangın yayılmaya başladı. Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi. Bölgenin sarp kayalık ve dağlık olması söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Gece boyu süren çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde yayıldığı üzerinde duruluyor.