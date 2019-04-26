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Anzak Koyu'nda duygu dolu tören

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ yapıldı.

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Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık bin 200 kişilik grup, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanında ‘Şafak Ayini’nin başlamasını bekledi. Anzak Koyu’nda saat 05.30’da alana katafalkın konulmasıyla başlayan törende konuşan Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Gelibolu’nun tarihlerinde silinmez bir iz bıraktığını söyledi. 

HAKA DANSI GÖSTERİSİ 

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yılı kapsamında, Gelibolu Yarımadası’ndaki Conkbayırı’nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı’nda tören düzenlendi.  Törene katılanlar, Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maorilerin ‘Karanga’ adı verilen ve ‘Hoş geldiniz’ anlamına gelen seremonisiyle karşılandı. Savaşta hayatını kaybeden Yeni Zelandalı askerler için dua edilmesinin ardından kahramanlık şarkıları seslendirildi. Törenin sonunda Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliğince haka dansı gösterisi sunuldu. 

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