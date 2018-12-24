AÖF final sınavları ne zaman yapılacak 2018 2019 AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihi ne zaman

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2019 AÖF açıköğretim üniversitesi final sınav tarihi ne zaman? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF ikinci dönem kayıtları ne zaman başlayacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri vize sınavlarına katıldılar sıra şimdi AÖF final sınavlarında. Dört oturumda gerçekleşen Açıköğretim AÖF final sınavlarına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler AÖF final sınavı hazırlıklarını ne zamana kadar tamalayacaklarını öğrenmek için final sınav tarihlerini merak ediliyor. Haberimizden güncel 2019 AÖF sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz. Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi ara sınav oturumları 24-25 Kasım tarihlerinde tamamlandı. AÖF’ün farklı bölümlerinde üniversite eğitimleri sürdüren öğrenciler, 5 Aralık'tan itibaren bireysel sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Sınav stresi ve sonuç heyecanını geride bırakan öğrenciler şimdi bu yılın AÖF sınav tarihlerini araştırıyor. AÖF final sınavları ile ilgili son dakika haberer ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.



AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?



AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 13-14 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak.



AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019’de gerçekleşecek.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER



Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi



Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi



Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.



Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.



Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.



Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi resmi web sitesinde bu sene (2018-2019) yapacağı güz ve bahar dönemlerinde yapılacak olan vize ve final sınavlarını açıkladı. Sınav tarihleri resmi olarak yayımlanırken, üniversite sınav tarihlerinde değişiklik olduğunda kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Ocak ayının ortalarında gerçekleştirilecek.



Anadolu Üniversitesi 2018 - 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erdi. Açıköğretim fakültesi takvimine göre ilk olarak AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı olan vize sınavı 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde yapıldı. Adaylar sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi ile ilgili bilgileri toplarken, diğer yandan da Açıköğretim AÖF vize, final ve üç ders kurtarma sınavları ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor. Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları için hazırlıklar başladı.



2018-2019 AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihi, AÖF sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. 2018-2019 AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Giriş Belgeleri, sınava bir hafta kala yayınlanmaktadır. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde bahar dönemi ara sınavı (vize) ve dönem sonu (final) sınavına giren adaylar, bu sınavların sonucuna göre bir üst sınıfa devam edip edemeyeceklerini belirlemektedirler.



Öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.



Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınav giriş yerleri, üniversitenin resmi sitesinden yayınlanmaktadır.



2018-2019 AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa’da aynı saatlerde sabah 9.30’da, öğlenden sonra 14.00’da yapılmaktadır ve öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulup, 30'ar dakika sınav süresi verilmektedir.



Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

SINAV TARİHLERİ

Sınav Türü Sınav Tarihi

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019



Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı, gözler final oturumlarına çevrildi. Hazırlıklarına erkenden başlamak isteyen açıköğretim öğrencileri, ‘AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, AÖF sınav tarihleri…



Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi ara sınav oturumları 24-25 Kasım tarihlerinde tamamlandı. AÖF’ün farklı bölümlerinde üniversite eğitimleri sürdüren öğrenciler, 5 Aralık'tan itibaren bireysel sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Sınav stresi ve sonuç heyecanını geride bırakan öğrenciler şimdi bu yılın AÖF sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, 2018- 2019 eğitim öğretim dönemi takvimine göre AÖF sınav tarihleri!



AÖF SINAV TARİHLERİ



AÖF Güz Dönemi Dönem sonu sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak.



Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak.



AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.



AÖF DEĞERLENDİRME SİSTEMİ



Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.



Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler



Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.



Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.