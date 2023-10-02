Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2023-2024 Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün itibariyle başladı. Öğrenciler, 2-16 Ekim tarihleri arasında ders seçimi yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Ders seçimini yapan öğrenciler, AÖF kayıt yenileme ücretini Ekim'in 16'sı saat 22.00'a kadar ödeyebilecekler. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2023-2024 Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme ücretleri

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2023-2024?

2023-2024 yılı AÖF kayıt yenileme ücreti Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinde 1,180,00 TL - 1,226,00 TL arasında olup, 12 taksite kadar bölünebilmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri; Ekim'in 02-16 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler kayıt yenileme esnasında bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

ANADOLU ÜNİ AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

2023-2024 AÖF kayıt yenileme işlemleri; 2-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Güz Dönemi için ders ekle/sil işlemi, kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme ücretleri Anadolu Üniversitesi tarafından alınacak olup, AÖF kayıt yenileme işlemi, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu üzerinden öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Materyal Ücreti ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme ücretini yatırırken;

Ders seçiminin ardından "ödeme yap" seçeneğine tıklayarak yönlendirildiğiniz sayfada kart bilgilerini girin. Ardından peşin veya taksit seçeneğine tıklayıp ödemenizi onaylayabilirsiniz. AÖF kayıt yenileme ücreti ödendiği anda işlem tamamlanır, öğrencilik durumu aktif olur.

AÖF kayıt yenileme ücretini öderken 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçtiğiniz Dersler ve 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçebileceğiniz Dersler (Zorunlu/Not Yükseltmek Amacıyla Alınması Öğrencinin Planlamasına Bağlı Olan Dersler) doğrultusunda peşin veya taksitli ödeyebilirsiniz.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

Ders seçme işleminin ardından AÖF kayıt yenileme ücretini 02-16 Ekim 2023 tarihleri arasında Ziraat Bankası'na ödeyerek kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.