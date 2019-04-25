AÖF sonuçları açıklandı!
Binlerce AÖF öğrencisinin merakla beklediği,13-14 Nisan tarihinde gerçekleştirilen vize sınavının sonuçları açıklandı.
Binlerce AÖF öğrencisinin merakla beklediği,13-14 Nisan tarihinde gerçekleştirilen vize sınavının sonuçları açıklandı
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