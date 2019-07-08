AÖL 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

‘AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019-2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?’ sorularına yanıt arıyor. Açık öğretim liseleri (AÖL) 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL 2019 sınav sonuçları 1 Ağustos Perşembe 2019 tarihinde açıklanacak. AÖL 2019 sınav sonuçlarını (http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir. Peki, AÖL 2019 sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. 2019 AÖL soru ve cevapları sınav tamamlandıktan sonraki hafta içerisinde yayınlanmaktadır. Buna göre, 2019 AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevaplarının 8-12 Temmuz tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. AÖL 2019 son dakika gelişmelerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından (http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınavlarının soru ve cevapları sınav tamamlandıktan sonraki hafta içerisinde yayınlanmaktadır. Buna göre, 2019 AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevaplarının 8-12 Temmuz tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

AÖL 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

AÖL’ün iş takvimine göre, 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 Eylül tarihleri arasında alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemeleri ise 21 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019’da internette yayınlanacak.

I. dönem sonu sınavları ise 7 – 8 aralık 2019 tarihlerin yapılacak.