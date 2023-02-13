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AP Genel Kurulu depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla açıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun açılışında Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
AP Genel Kurulu depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla açıldı
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AP Başkanı Roberta Metsola, Strazburg'da toplanan Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada, "Geçen hafta, Türkiye ve Suriye'yi neredeyse hayal bile edilemeyecek bir yıkıma yol açan bir dizi yıkıcı deprem vurdu." dedi.

"Avrupa'nın Türkiye ve Suriye halkının yanında olduğunun altını çizmek istiyorum." diyen Metsola, "Düşüncelerimiz ölenlerin aileleri, mahsur kalanlar, yaralananlar ve hayat kurtarmak için gece gündüz durmadan savaşan tüm kurtarıcılarla birlikte." ifadelerini kullandı.

Metsola ardından milletvekillerini bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

AP Genel Kurulu, deprem felaketinin ele alındığı oturumla devam ediyor.

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