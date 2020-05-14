14 Mayıs 2020 Perşembe 14:07 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 14:23

Dünya medyasının Türkiye'nin corona virüse karşı verdiği savaşa ilgisi devam ediyor. CNN, BBC ve Reuters'tan sonra bu kez Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı İstanbul'dan dünyaya fotoğraflar servis etti.

'Virüs Türklerin cenaze ve defin usullerini değiştirdi' başlığıyla haberini sunan AP, İstanbul Beykoz'daki Baklacı Mezarlığı ile Zincirlikuyu'daki morg ve gasilhaneyi görüntüledi.

Milliyet'in derlediği habere göre, Zincirlikuyu'daki morgda cenazelerin kefenlenmesini kadrajına alan AP, corona virüs kurbanlarını son yolculuğuna hazırlayan ekiplerin tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giydiğini bildiriyor.

AP'nin kareleri arasında, Zincirlikuyu'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kadınların cenazelerini yıkayıp kefenleyen kadın gassallar da yer aldı.

İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kadın gassallardan Eda Elal, AP foto muhibiri Emrah Gürel'e poz veriyor.

Erkek gassallardan biri ise, Cemalettin Duy. Koruyucu kıyafetin yanı sıra eldiven giyip gözlük takmış.

16 milyon nüfuslu kentin ana gasilhanelerinden biri olan Zincirilikuyu'da görev yapan imam Emin Akarslan, maskeli.

İçerisinde bir corona virüs kurbanı bulunan tabutun konulduğu cenaze aracında, 'Evde Kal' mesajı var.

Anadolu Yakası'ndaki Baklacı Mezarlığı'nda ise Münevver Kaya toprağa verilirken yakınlarını teselli etmek mümkün olmadı.

Kaya'nın tabutu görevliler tarafından iplerle mezarlığın içine indirilirken, yalnızca birkaç akrabasının orada olmasına izin verildi.

Cenazede Kaya'nın yakınlarının maske taktığı, tabutu mezarlığa getiren görevlilerin ise koruyucu kıyafet giydiği dikkat çekti.

AP, Corona virüs salgını başlamadan önce Türkiye'de camilerde cenaze namazı kılındığını, mevlit törenlerinin düzenlendiğini hatırlatıyor.

Yeni dönemde ise salgın nedeniyle birçok aile sevdiklerine veda edemedi, cenaze defnedilirken mezarlığa gidemedi.

AP'ye konuşan İstanbul Mezarlıklar Direktörlüğü yardımcısı Şafak Çevirme, bazı cenazelerde hiçbir aile üyesi ya da arkadaşın bulunmadığını söylüyor.

Yetkili, gasilhane ve mezarlıklarda çalışan görevlilerin koruyucu kıyafetlere ek olarak yüz siperliği ve gözlük kullandığı bilgisini veriyor.

Bazı morg, gasilhane ve mezarlık görevlilerinin corona virüse yakalandığını ancak hepsinin iyileştiğini belirten Çevirme, sağlık çalışanlarından sonra en riskli grubun mezarlık çalışanları olduğunu aktarıyor.

Associated Press, Türkiye'deki vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen İtalya ve İspanya'nın aksine can kaybının düşük olduğunu, bu nedenle morglardaki kapasitenin aşılmadığını belirtiyor.

1,5 milyona yakın test yapan ve orona virüs salgınını kısa sürede durdurmayı başaran Türkiye, şimdiye kadar pozitif 143 bin vaka tespit etti.

İyileşen Covid-19 hastalarının sayısı ise 101 bini geçti, halihazırda 37 bin aktif vaka var.

Olumlu göstergelerden bir başkası, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 1000'in altına inerek 998'e düşmesi.