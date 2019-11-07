23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7445
  • 6,3716
  • 274.625
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AP üyesi Zdechovsky 'Diyarbakır anneleri'ni ziyaret edecek

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren 'Diyarbakır anneleri'ni ziyaret edecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AP üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a giden Zdechovsky, saat 14.00'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek.

Zdechovsky, daha sonra basın açıklaması yapacak.

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu
 

POPÜLER HABERLER

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

İnsanlığın inşa ettiği en ikonik yapılar

İnsanlığın inşa ettiği en ikonik yapılar

11 bin 800 yıl öncesine ait... Mardin'de bulundu

11 bin 800 yıl öncesine ait... Mardin'de bulundu

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA