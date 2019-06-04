AP vekillerine yakın markaj: Türkiye dostlarına davet gönderilecek

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AP vekillerine yakın markaj: Türkiye dostu vekillere davet gönderilecek

Avrupa Parlamentosu seçimleri tamamlanırken Türkiye, Avrupa’nın yeni vekilleriyle yakın temasa hazırlanıyor. Türkiye dostu vekillere davetler gündeme gelecek. Bu isimlere Türkiye’nin AB hedefinde attığı adımlar anlatılarak, üyelik süreciyle ilgili olarak destek istenecek.

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Avrupa Parlamentosu’nda ırkçı politikalara karşı olan AP’li parlamenter markaja alınıyor. Türkiye’nin politikalarını destekleyen parlamenterler davet edilip, Ankara’nın tezleri ve AB’ye üyelik hedefleri anlatılarak destek istenecek. Türkiye Raportörü Kati Piri’nin de değişmesi gündemde.
 
Avrupa Birliği ülkelerinde 5 yılda bir gerçekleştirilen parlamento seçimleri tamamlandı. Seçimin ardından Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde AB organlarına kimlerin getirileceğine ilişkin tartışmalar kızışırken Türkiye ise yeni Avrupa Parlamentosu üyesi vekillere yakın markaja hazırlanıyor.
 
HEM SİYASİ HEM DİPLOMATİK ATAK
Türkiye yeni dönemde Avrupa Birliği hedefine desteği artırmak için yoğun bir mesai harcayacak. Bunun için hem diplomatik hem de siyasi alanda yoğun bir çalışma başlatılıyor. Avrupa’nın yeni parlamentosuna üye olarak seçilen isimler Türkiye tarafından analiz ediliyor. Parlamenterlerin Türkiye konusunda ne düşündüğü, yakınlık ve uzaklık dereceleri belirleniyor.
 
YAKIN İSİMLERLE TEMAS
Önümüzdeki günlerde bu analizler doğrultusunda çalışmalar yürütülecek. Avrupa’nın yeni vekilleri arasında Türkiye dostu olan isimlerle yakın temas kurulacak. Bu isimlere yönelik hem ziyaretler hem de davetler gündeme gelecek. Bu isimlere Türkiye’nin AB hedefinde attığı adımlar ayrıntılı olarak anlatılarak, Türkiye’nin üyelik süreciyle ilgili olarak destek istenecek.
 
KATİ PİRİ GİDİYOR
Bazı çıkışları ile tepki gören Türkiye Raportörü Kati Piri’nin de değişmesi gündemde. Piri’den görevi devir alacak isme Türkiye’nin gerçeklikleri en doğru şekilde anlatılacak. Avrupa’daki partiler ile diyalog sürecine de hız verilecek. AB’nin üst düzey pozisyonlarında gerçekleşecek değişim kapsamında Türkiye raportörlüğüne de yeni bir ismin gelmesi gündemde. Yeni raportörden Türkiye’ye yönelik ön yargısız davranması istenecek.
 
AK PARTİ’DEN MESAJ
AK Parti de Avrupa’daki partiler ile diyalog sürecine hız verecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz çalışmayla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin tezlerini daha çok anlatacağız. Bir taraftan karma komisyon oluşacak. Yeni raportör belirlenecek. Bu süreçleri takip ediyoruz. Daha dengeli bir yapı olur. Bugüne kadar bu karma parlamento komisyonunda Türkiye karşıtı vekillerin çıktığını gördük. Şimdi dengeli bir yapının oluşmasını ümit ediyoruz. Türkiye raportörünün daha objektif daha dengeli birisinin olmasını temenni ediyoruz. Çeşitli çevrelere de temennimizi iletiyoruz.”
 
(Yeni Şafak)

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