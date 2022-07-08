Apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Emine Demirbaş (65), Boyacıali Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Caddesi'nde kurutmak için çatıya serdiği meyveleri kontrol ettiği sırada oturduğu bina ile yandaki apartmanın arasındaki boşluğa düştü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Demirbaş'ı düştüğü yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Demirbaş'ın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.