Apartmanın 5. katından düşen 30 yaşındaki adam hayatını kaybetti

IHA 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:52

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında yaşayan Emre Songur (30), gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Bir şahsın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Songur, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Songur, yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Emre Songur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.