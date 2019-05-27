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Apartmanın 6'ncı katından düşen çocuk öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Kepez Mahallesi'nde 6. katta bulunan evinin penceresinden sarkan 2 yaşındaki Ali Çelik, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
 
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
 
Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

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