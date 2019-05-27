Apartmanın 6'ncı katından düşen çocuk öldü

Kepez Mahallesi'nde 6. katta bulunan evinin penceresinden sarkan 2 yaşındaki Ali Çelik, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.