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Son dakika... AP'de Yunan provokasyonu! Bakan Çavuşoğlu: Gerekli adımları atacağız

Bakan Çavuşoğlu, '(AP'de Yunan provokasyonu) Şanlı bayrağımıza yönelik bu tutum kabul edilemez. Irkçı akımlarla mücadele etmezsek ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder' dedi.

31.01.2020  13:24 - Güncelleme: 31.01.2020  13:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Türk bayrağını yırtmasına ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza yönelik bu tutum kabul edilemez. Irkçı akımlarla mücadele etmezsek ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder. Yunanistan'ın o vekile tepkisini olumlu buluyoruz. Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız" dedi.

AP'DE TÜRKİYE KARŞITI PROVOKASYON

Brüksel'deki AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ardından milletvekili Lagos, kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak, büyük bir provokasyona imza atmıştı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak, bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söylemişti.

AP'de ırkçı Yunan milletvekilinden Türkiye karşıtı provokasyon

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