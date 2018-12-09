Apple Touch ID yöntemi ile insanları dolandırdılar

iOS’in uygulama mağazası App Store‘da ne kadar güvenlik için uygulamaları taranarak özenli bir şekilde seçilse de bazen gözden kaçan uygulamalar olabiliyor. Bu uygulamalara şimdi de fitness adı altında geliştirilen ancak asıl amacı dolandırıcılık olan uygulamalar eklendi.

iPhone’da fitness uygulamalarına dikkat!

App Store’da yer alan Fitness Balance ve Calories Tracker isimli iki uygulama; iPhone 5s’ten iPhone 8’e kadarki modellerde dolandırıcılığını belli ediyor. Touch ID’nin yer aldığı bu iPhone modellerine dolandırıcılık yöntemi şeytanın aklına bile gelmeyeceği bir yöntem ile işliyor.

Bu uygulamalar sizden parmağınızı Touch ID‘nin olduğu Home tuşuna yerleştirmenizi istiyor. Sözde bu iki çakal uygulama Touch ID’den vücut değerlerinizi analiz edecek. Ancak siz parmağınızı koyduktan 1-2 saniye sonra uygulama içi satın alma seçeneği otomatik olarak aktif oluyor.