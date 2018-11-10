Apple Türkiye, yaptığı son zamla iCloud fiyatlarını iki katına çıkardı

200 GB'lık iCloud alanı, düne kadar 11.99 TL iken artık 19.99 TL olacak. Aynı hizmetin yurtdışı bedeli ise 2.99 dolar. 3,99 TL olan 50 GB alanın fiyatı ise artık 6,49 Tl.

iCloud teknolojisi, verilerin, resimlerin, videoların ve saklamak istediğiniz her şeyin bulut teknolojisi züerinde saklanmasını sağlayan, Apple firmasına ait bir hizmet. iCloud kullanarak her şeyi buluta yüklemek ve buluttan bilgileri indirmek mümkün. Apple, kullanıcılarına 5 GB bulut alanını ücretsiz olarak tahsis ediyor.

(Hürriyet)