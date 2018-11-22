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Apple, yapay zeka teknolojileri üreten Silk Labs'ı satın aldı

eknoloji devi Apple, yapay zeka ve makine öğrenimi konularında uzmanlaşmış bir şirket olan Silk Labs'ı satın aldı.

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Apple sessiz sedasız gerçekleştirdiği bir satın almaya daha imza attı. Şirket yapay zeka teknolojileri üreten Silk Labs'ı satın aldı ve yapılan ödemenin ne kadar olduğu ise şimdilik açıklanmış değil.
 
Apple gibi gizliliğe önem veriyor
Apple CEO'su Tim Cook, sık sık makine öğrenim hizmetlerini etkinleştirmek için çok sayıda kullanıcı verilerini buluta gönderen Google gibi şirketleri eleştiriyordu. Bu bağlamda Apple gibi kullanıcı gizliliğine önem veren Silk Labs bu tür işlemleri yerel donanımları üzerinde yapıyor ve Apple'ın neden bu şirkete yöneldiği de açık bir şekilde ortada.
 
 
Silk Labs görüntü ve ses tanıma teknolojisi, insan algılama, yüz tanıma ve benzeri teknolojiler üzerine yoğunlaşmış durumda. "Gizlilik ve güvenlik firmamızın DNA'sına yerleştirilmiştir" şeklinde bir sloganı olan şirketin Apple ürünlerine neler katacağını ise merakla bekleniyor.
 
(Donanım Haber)

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