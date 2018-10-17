Apple’ın kurucularından Steve Wozniak, yeni bir kripto para yatırım firmasına ortak oldu

Apple gibi bir devin kurucuları arasında olan, Steve Jobs’ın bir numaralı ortağı Steve Wozniak, yeni bir blok zinciri tabanlı yatırım firması olan EQUI Global’in kurucu ortakları arasında katıldı. Düzenli olarak yenilikçi teknoloji şirketlerine çeşitli fonlar sağlayan Woz, Apple’dan sonra ilk kez bir şirkete doğrudan ortak olarak katılım sağladı.

Woz’un bu ortaklığı, bir dönem “Bitcoin balondur” sözüyle andığı kripto para piyasası ve blok zinciri üzerine olması oldukça şaşırtıcı. Zira kendisi Bitcoin özelinde hala olumsuz bir bakış açısına sahipken, anlaşılan o ki kripto para piyasasına o kadar da soğuk değil. Hala Woz’un piyasadaki büyük balina yatırımcılardan birisi olduğu hakkında iddalar dolaşıyor. Şüpesiz ki son girişimi, bu söylentilerin yeniden ortaya çıkmasına yol açacak.

Wozniak, yeni ortaklığı ile ilgili yaptığı açıklamada, blok zinciri tabanlı finans teknolojilerinin, işletmelerin mevcut sorunlarını çözeceğine inandığını söylüyor. Woz’un diğer ortakları Michelle Mone ve Douglas Barrowman, blok zinciri ve kripto para tabanlı yatırımlarıyla bilinen simalardan. İkili geçtiğimiz yıl Dubai’de 325 milyon dolarlık Aston Plaza ve Rezidans adında bir yatırım yaptılar. Geçtiğimiz Şubat ayında ikili, Bitcoin ile toplam 50 daire satışı gerçekleştirmişti.

Barrowman ve Mone, geçtiğimiz aylarda şirketleri için bir ICO projesi gerçekleştirip, 80 milyon dolar yatırımda bulundular. Bunun karşılığında yalnızca 7 milyon dolar gelir elde eden girişimciler, ICO projesini rafa kaldırdı, şirketin adını EQUI Global olarak değiştirdiler. Son olarak aralarına Steve Wozniak gibi güçlü ve radikal bir ismi dahil ettiler.

Mone, Woz ile kurdukları ortaklık sayesinde bir hayalinin gerçekleştiğini söylüyor. EQUI , kurumsal olmayan yatırımcılara ve diğer küçük çaplı teknoloji şirketlerine odaklanacak bir firma olacak. Teknoloji şirketleri dışında olan gayrimenkul gibi farklı sektörlerden gelenlere ise genel fon miktarının yalnızca %20’si ayrılacak. Yatırımcılar, girişim sermayesi fonuna katılabilmek için EQUITokens satın alabilecekler. Yatırımcılar ise bu tokenleri, normalde dolarla yaptıkları yatırımlarda kullanıp, harici kripto para piyasalarında da kullanma özgürlüğüne sahip olacaklar.

EQUI Global, temel olarak kripto para yatırımcılığı ile fonlama mantığını bir araya getiren bir şirket oldu.

(Webtekno)