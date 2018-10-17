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Ara Güler hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hayatını kaybetti.

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Duayen foto muhabiri Ara Güler'in yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu bildirildi.

Usta foto muhabiri 90 yaşındaki Ara Güler'in tedavisi, Florance Nightingale Hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Ara Güler'in yakınları, hayatını kaybettiği yönünde sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

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