Araba elektrik direğine çarptı, 2 kişi öldü 2 kişi ise yaralı

AA 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:06 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:06

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde Yeniköy istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NH 6747 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.