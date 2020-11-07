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Araba park halindeki tıra çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'de otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA07 Kasım 2020 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:44
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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli- İzmir karayolunun Sarayköy ilçe çıkışı yakınlarında meydana geldi. Denizli’den Aydın yönüne giden Ahmet Tavşancı (46) yönetimindeki 09 ZG 136 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan iş makinesi yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Uslu (63) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Tavşancı yaralandı. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tavşancı, tedaviye alındı. Uslu’nun cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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