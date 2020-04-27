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Arabanın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada otomobil çarpan kişi yaşamını yitirdi.

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 16:52
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Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, E.K. yönetimindeki 06 BJD 532 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve kaldırımda yürüyen Ziya Turgut Işık'a (62) çarptı. Ardından yan yola geçerek park halindeki 38 FC 218 plakalı araca da çarpan otomobil, taksi durağına vurarak durabildi.

Kazada ağır yaralanan Işık, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü E.K, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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