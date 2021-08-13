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Arabanın içinden çıktı! İtfaiye seferber oldu

Tokat'ta park halindeki otomobilin motoruna giren yavru yılan, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin araçta yaptığı aramaya rağmen yılan bulunamadı.

DHA13 Ağustos 2021 Cuma 12:39 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:39
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Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda dün akşam vatandaşlar, park halindeki Ebubekir Yönel'e ait 34 EGN 349 plakalı otomobilin motor kaputunun üzerinde yavru yılan görüp, süpürme ile alıp uzaklaştırmak istedi. Ancak yılan aracın motor bölümüne girdi. İhbar üzerine adrese Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sahibinin kaputunu açtığı aracın motor bölümünde yaklaşık 1 saat arama yapan ekipler, yılanı bulamadı.

Görgü tanıklarından Mustafa Kibar, "Arkadaşlarımız ile burada sohbet ediyorduk. Bir vatandaş yılanı gördü. İlk başta şaka yapıyor sandık. Baktığımızda gerçekten de bir yılan olduğunu gördük. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Geldiler ama bulamadılar" dedi.

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