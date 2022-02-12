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Arabayla düğün salonuna daldı, ardından beyzbol sopasıyla dehşet saçtı

Beylikdüzü'nde öfkeli bir şahıs, husumetli olduğu vatandaşın düğün salonuna arabayla daldı. Bununla da yetinemeyen gözü dönmüş adam, yanında getirdiği beyzbol sopası ile arabasını parçalarken, çevredeki vatandaşlara “Siz sakin olun, sizinle işim yok” dedi.

IHA12 Şubat 2022 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:30
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Olay, dün 16.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, öfkeli bir şahıs, husumetli olduğu vatandaşa ait düğün salonunun kapısına araba ile çarptı. Bununla da yetinemeyen adam, arabadan inerek düğün salonunun içindeki vatandaşlara küfürler savurmaya başladı. Daha sonra ise yanında getirdiği beyzbol sopasını çıkaran şahıs, rastgele arabaya vurmaya başladı. Aldığı darbeler ile cam, ayna ve tekerleri hasar gören araba kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine ise "Siz sakin olun, sizinle bir işim yok" diyen öfkeli adam, olay sonrasında kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken, gözü dönmüş şahsın arabasını parçaladığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anlarını anlatan Ferhat Karaman, "Kim olduğunu bilmediğimiz bir adam arabayla düğün salonunun kapısına daldı. Kapı paramparça olurken adam etrafa 'Siz sakin olun, sizinle bir işim yok' dedi. Sonra ise beyzbol sopası ile arabasını paramparça etti. Konu ile ilgili bazı söylentiler var ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Adam, otel girişinde büyük hasar verdi. Sonra ise arabasını kullanılamaz hale getirip kayıplara karıştı" dedi.

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