Arabuluculuk uzmanları İstanbul'da buluştu

Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferansları'nın beşincisi, "Sürdürülebilir Barış İçin Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi" temasıyla gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir barış için arabuluculuk uygulamalarının bütüncül olarak desteklenmesi anlayışından hareketle düzenlenen konferansa, Türkiye'den ve yurt dışından yüzü aşkın davetli katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video-mesajlarıyla başlayan konferansın ilk oturumunda, Birleşmiş Milletler'den uzmanlar ve uygulayıcılar, barış-kalkınma ekseninde arabuluculuğun rolüne ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin arabuluculuk uygulamalarına olası katkılarına dair açıklamalarda bulundu.

Konferansın ikinci oturumunda ise, arabuluculuk süreçlerinde kadınların ve gençlerin rolünün arttırılmasının önemi vurgulanırken, son oturumda dijital teknolojilerin arabuluculuk için sunduğu sınamalar ile fırsatlar, alanında uzman panelistler tarafından değerlendirildi.

Türkiye'nin, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki (İİT) arabuluculuk dostları, grupları eş-başkanlıklarının yanında arabuluculuk alanındaki girişimlerinin önemli bir parçasını oluşturan İstanbul Arabuluculuk Konferansı, bu yıl da arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı için uluslararası bir platform sundu.