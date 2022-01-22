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Araç dereye uçtu, sürücü boğulmaktan son anda kurtuldu

Siliviri'de dereye uçarak ters dönen otomobildeki sürücü boğulmaktan son anda kurtuldu.

DHA22 Ocak 2022 Cumartesi 11:29 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:29
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkiinde yaşandı. 34 EU 3806 plakalı otomobil sürücüsü Gürkan O., Tuzla deresine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ile Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi. Bu sırada sürücü kendi imkanlarıyla, dereye yuvarlanarak ters dönen otomobilden çıkmayı başardı. Boğulmaktan kurtulan sürücü ifadesi alınması için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Sürücü, "Fren boşalınca başkasına çarpmamak için dereye uçtum" dedi.

Dereye düşen otomobili çıkarmak için olay yerine gelen çekici çamura saplandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çekici aracını iterek bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra dereye düşen otomobil uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden kaldırıldı.

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