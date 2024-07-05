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Araç içerisinde 2 kişi ölü bulundu

Elazığ'da bir araç içerisinde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre şahsın önce kadını öldürdüğü ardından intihar ettiği öğrenilirken, kadın için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 14:34 - Güncelleme:
Araç içerisinde 2 kişi ölü bulundu
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Olay, Elazığ-Diyarbakır yolunun 41. kilometresi Hazar Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Halil Ç. (29) ve Rukiye Y.'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre, şahsın önce kadını öldürdüğü ardından intihar ettiği öğrenildi. Ayrıca hayatını kaybeden Rukiye Y. için dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

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