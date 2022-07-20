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Araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:21 - Güncelleme:
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Tezer Esen (53) yönetimindeki 34 ER 4961 plakalı kamyon, Fenertepe Kavşağı'nda Veysel Demir idaresindeki 34 FCR 602 hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Tezer Esen, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan Esen'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

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