İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9838
  • EURO
    48,8347
  • ALTIN
    5361.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Araç kiralama vaadiyle 6 milyonluk vurgun: İki kardeş tutuklandı
Güncel

Araç kiralama vaadiyle 6 milyonluk vurgun: İki kardeş tutuklandı

İstanbul'da araç kiralama vaadiyle 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli arasındaki 2 kardeş tutuklandı.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Araç kiralama vaadiyle 6 milyonluk vurgun: İki kardeş tutuklandı
ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 kişinin, 21 Nisan'da bir firma temsilcilerinin kendilerine ulaşarak, belediye ve kamu kuruluşlarıyla bağlantıları olduklarını söyleyerek, yüksek kazanç vaadiyle araçlarını kiraladıklarını ancak aldıkları çekin karşılıksız çıktığını belirtmeleri üzerine harekete geçti.

Mağdurların şüphelilere 1 yıl vadeli çek karşılığında araçları teslim ettikleri, bu çeklerin ise karşılıksız çıkması üzerine 6 milyon liralık dolandırıcılığın ortaya çıktığı belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli, 25 Ekim'de Eyüpsultan'da belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alınırken, 1 zanlının farklı bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbiren el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ö. ile kardeşi A.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • araç kiralama
  • dolandırıcı
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.