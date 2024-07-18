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Araç lastiğinde bulunan kilolarca esrarı ucuz diye toplu almış

Adana'da polis bir araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 6 kilo 250 gram esrar ele geçirdi, şüpheli ele geçirilen kilolarca esrarı fiyatı ucuz diye toplu aldığını söyledi.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Araç lastiğinde bulunan kilolarca esrarı ucuz diye toplu almış
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Adana'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı hafif ticari araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Mehmet Can G. (40), "Diyarbakır'da parkta güneşleniyordum. Tanımadığım birine 'Esrar var mı?' diye sordum. Fiyatı ucuz olunca toplu aldım" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulama sırasında bir hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği Tinga ile araçta yaptığı aramada yedek lastiğin içinde 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine araçtaki Sevda Ç. (20) ile Mehmet Can G. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Sevda Ç. ifadesinde Antalya'ya tatile gittiklerini ver araçta esrar olduğundan haberi olmadığını ileri sürdü.

Mehmet Can G. ise "Diyarbakır'da parkta güneşleniyordum. Tanımadığım birine 'esrar var mı?' diye sordum. Fiyatı ucuz olunca toplu aldım. Ama Türk polisinden kaçamayacağımı beni durdurduklarında anladım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sevda Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Can G. ise tutuklandı.

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