31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6105
  • 6,2169
  • 258.245
  • 101.900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Karabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, Aydınlıkevler 512. Cadde’de bulunan Karabüklüler Sitesi önünde meydana geldi. Safranbolu Devlet Hastanesinde birim amiri olan Sami Demirsoy (54) ile komşusu Semih Balkaya (41) arasında araç park etme yüzünden sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Balkaya, evinden aldığı av tüfeği ile tartıştığı komşusuna 3 el ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Demirsoy boynundan yaralandı.
 

‘BOYNUNDAN YARALANDI, HASTANEYE AYAKTA GELDİ’  

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, boynundan yaralanan ve özel aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirsoy boynunu tutarak hastaneye giriş yaptı. Demirsoy’a ilk müdahale olay yerinde sağlıkçı olan kızı tarafından yapıldığı öğrenildi. Boynundan yaralandığı için hastanede tedavi altına alınan Demirsoy’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
 
Olayın ardından polis ekipleri hastanede güvenlik önlemi alırken, komşusunu av tüfeği ile vuran Semih Balkaya olay yerinin iki sokak ötesinde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Kuzey Kore'ye 'ABD' çağrısı

Kuzey Kore'ye 'ABD' çağrısı

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Acil tıp teknisyeninin sır ölümü

Acil tıp teknisyeninin sır ölümü

Uzun süre sonra ilk kez konuştu... 'Blokaj' açıklaması

Uzun süre sonra ilk kez konuştu... 'Blokaj' açıklaması

Vahşet! Eski eşine pusu kurarak sokak ortasında katletti

Vahşet! Eski eşine pusu kurarak sokak ortasında katletti

'Türkiye, Kıbrıs adasında garantördür'

'Türkiye, Kıbrıs adasında garantördür'
 

POPÜLER HABERLER

Polisten ibretlik ceza!

Polisten ibretlik ceza!

Rusya'da 4 dairesi olduğu ortaya çıktı

Rusya'da 4 dairesi olduğu ortaya çıktı

Chinook helikopterleri Türkiye'ye teslim edildi

Chinook helikopterleri Türkiye'ye teslim edildi

2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı 

2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı 

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA