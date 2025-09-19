İSTANBUL 25°C / 17°C
  • Araç parkı nedeniyle kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'da komşular arasında araç park etme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba öldü, kızı yaralandı.

AA19 Eylül 2025 Cuma 07:13
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Hasan Akgün (39) ile komşusu D.Y. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda D.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Hasan Akgün ve kızı A. Akgün (14) yaralandı.

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Akgün, özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından vurulan kızı A. Akgün ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Akgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A. Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.

Ekipler, girişleri zırhlı polis araçlarıyla kapatılan sokakta ve bazı park halindeki araçlarda delil topladı.

Hasan Akgün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

