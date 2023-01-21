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Araç plakası çalan ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan ve araç plakası çaldığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
Araç plakası çalan ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Eyüpsultan, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıklara ilişkin çalışma başlattı.

12 iş yerinden hırsızlık yapan ve 8 araçtan plaka çaldıkları belirlenen 4 zanlı, Beyoğlu'nda 4 farklı adrese 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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