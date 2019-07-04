Benzine indirim geliyor
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 11-12 kuruş indirim bekleniyor
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 11-12 kuruş indirim bekleniyor
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 11-12 kuruş indirim bekleniyor
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