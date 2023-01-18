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Araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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Kaza, sabaha karşı Malatya-Sivas karayolu Hekimhan -Hasançelebi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan istikametine seyir halinde olan H.K. (25) idaresindeki 06 FE 4119 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücüyle birlikte Y.U. (25) ,T.U. (23) ,E.U. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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