İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7475
  • EURO
    7,3013
  • ALTIN
    352.637
  • BIST100
    90973.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aracın kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Güncel

Aracın kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Elazığ'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada otomobilin kapısına zulalanmış şekilde yarım kilo toz esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 10:20 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:20
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler N.A. ile M.S.Ö’nün uyuşturucu nakli yapacağı bilgisine ulaşıldı. 2 şüphelinin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, bir süre takip ettikten sonra operasyon yaptı. Operasyon da 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği otomobilin kapısına tepki verdi. Ekipler köpeğin tepki verdiği yere zulalanmış yarım kilo toz esrarı ele geçirdi.

Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Evlat nöbeti 215'inci gününde sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Koronavirüs tedavisinde kritik gelişme! Bilim Kurulu Üyesi 'iyi haber' diyerek duyurdu
Koronavirüs tedavisinde kritik gelişme! Bilim Kurulu Üyesi 'iyi haber' diyerek duyurdu

Koronavirüs tedavisinde kritik gelişme! Bilim Kurulu Üyesi 'iyi haber' diyerek duyurdu

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.