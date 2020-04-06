Aracın kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

IHA 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:20 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:20

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler N.A. ile M.S.Ö’nün uyuşturucu nakli yapacağı bilgisine ulaşıldı. 2 şüphelinin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, bir süre takip ettikten sonra operasyon yaptı. Operasyon da 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği otomobilin kapısına tepki verdi. Ekipler köpeğin tepki verdiği yere zulalanmış yarım kilo toz esrarı ele geçirdi.

Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.