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Aracın motorunda saklı uyuşturucuyu 'Börü' buldu

Mersin'de, polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Börü' ile arama yaptığı hafif ticari aracın motor kısmında, 28,5 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü T.Ö. (47), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA14 Ekim 2020 Çarşamba 17:31 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 17:38
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine götürülmek üzere, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği ihbarını alınca harekete geçti. Bunun üzerine merkez Akdeniz ilçesindeki otele yerleştiği tespit edilen T.Ö. isimli şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Çalışmanın ardından otele baskın yapan ekipler, T.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araçta, narkotik köpeği 'Börü' ile arama yaptı. Aracın motor bölümüne gizlenen ve narkotik köpeklerinin tepki vermemesi için üzerine koku sürülen, 67 paket halindeki 28,5 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü T.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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