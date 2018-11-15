Aracında patlayıcı ele geçirilen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Hasan Işık ile avukatı katıldı.

Sanık Işık, daha önce tercüman aracılığıyla yaptığı Kürtçe savunmasını tekrar edip 44 FY 929 plakalı aracı 9 Mayıs 2017'de ismini hatırlamadığı bir kişiden aldığını, ehliyeti olmadığı için aracı Malatya otogarı civarına bırakarak Diyarbakır Silvan'a gittiğini belirterek, Silvan'da bulunduğu sırada aracı 25 bin liraya başka bir kişiye sözleşmeyle sattığını ancak sözleşmenin örneğinin kendisine verilmediğini iddia etti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın aracı başka bir kişiye sattığına ilişkin beyanından başka hiçbir delil ve emare olmadığını, aracı satın aldığı iddia edilen kişinin kimlik ve adres bilgileri ile iletişim numaralarının bilinmemesi nedeniyle suçta kullanılan otomobilin herhangi bir kişiye satılmadığının değerlendirildiğini kaydetti.

Sanığın bombalı eylem hazırlığında kullanılan aracı, çıkan çatışmada öldürülen Hüseyin Gümüş'ün kullanımı için tedarik ettiği ve PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu kanaatine ulaşıldığını dile getiren savcı, kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Işık'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda arbede çıkararak Kürtçe sloganlar atan sanık, güvenlik güçlerince dışarı çıkarıldı.

Olay

Yeşilyurt ilçesinin Yakınca mevkisinde 2 Haziran 2017'de terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda, uzun namlulu silah, 500 kilogram amonyum nitrat, 1,5 kilogram plastik patlayıcı, 8 fünye ve bomba düzenekleri ele geçirilmişti.

Saldırı hazırlığındaki teröristin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı "Azad Güle" kod isimli Hüseyin Gümüş olduğu ve birkaç gündür kent merkezinde kamu binalarına ve emniyet güçlerine yönelik keşif faaliyetlerinde bulunduğu belirlenmişti.

Etkisiz hale getirilen teröriste yardım ve yataklık ettiği tespit edilen Hasan Işık ise Diyarbakır'da yakalanarak Malatya'ya getirilmiş, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Muhabir : Volkan KaşikYayınlayan : Doğan Sarıtaş 15:58 15/11/18