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Aracında uyuyan adam kazaya karıştı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada park halindeki otomobilde uyuyan Abdurrahman Seyhanlıoğlu (32) yaralandı.

DHA23 Ekim 2022 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Aracında uyuyan adam kazaya karıştı
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Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu'nda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Abdurrahman Seyhanlıoğlu, otomobilini yolun kenarına çekerek uyumaya başladı. Bu sırada Yıldırım istikametine giden Sami Durak (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak Seyhanlıoğlu'nun otomobiline çarptı. Kazanın şiddetiyle iki otomobil hurdaya dönerken, Abdurrahman Seyhanlıoğlu otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KAZA SONRASI UYANDI

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içinde hareketsiz yatan Seyhanlıoğlu'nu çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaralıyı çıkarmak için çalışırken, Seyhanlıoğlu uyandı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Abdurrahman Seyhanlıoğlu, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seyhanlıoğlu, burada tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücü Sami Durak'ı ifadesini almak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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