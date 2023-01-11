Aracını çalan hırsıza seslendi: Gece beni buralara kadar yordun

Bursa'da sivil polislerin şüphelenip durdurmak istediği araçtaki kişi, otomobili terk edip kaçtı. Arabanın çalındığı gece yarısı yatağından uyandırılan sahibinin beyanıyla ortaya çıktı. O da aracın çalındığından habersiz polisin aramasıyla şok oldu. Polisin takibi sayesinde çalınan otomobiline kavuşan Ahmet Yavaş, hırsıza seslenerek "Allah belanı versin. Gece gece beni buralara kadar yordun" dedi.

Polis ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi Nalbantoğlu mahallesinde şüpheli gördüğü 16 KY plakalı Kartal marka aracı 02.00 sıralarında takibe aldı. Araç sürücüsü ise polis ekiplerini görünce otomobili ara sokağa bırakarak hemen olay yerinden koşarak kaçtı. Aracın düz kontak yapıldığını gören Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu'na bağlı sivil polisler, plakadan otomobil sahibi Ahmet Yavaş'a ulaştılar. Ekipler Yavaş'a otomobilinin ara sokakta olduğunu söyleyince, camdan dışarıya bakan araç sahibi otomobilinin çalındığını polis ekiplerinden öğrendi. Olay yerine koşarak gelen Yavaş, otomobilini çalan hırsıza, " Ne diyeyim ki. Allah belanı versin. Bu saatte beni koşa koşa buraya getirdin" dedi.

Otomobilden, parmak izi alan polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.