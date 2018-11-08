Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aracını çektirmek istemeyen sürücü, çekiciye çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hatalı park ettiği otomobilinin götürülmesini engellemek isteyen Turgay D., çekicinin üzerine çıkıp oturdu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek araçtan indirilen Turgay D., hem çekici ücreti hem de trafik cezası ödedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

​Bandırma’da 1 hafta önce yeniden düzenlenen Kaşif Acar Caddesi’nde bulunan cepte, 15 dakika park etme süresini aşan 34 GU 5212 plakalı otomobil, trafik polisi gözetiminde çekiciye yüklendi. Bu sırada aracın sahibi, Bandırma Yaşar Özel Türk Sanat Müziği Dernek Başkanı Turgay D. geldi. Turgay D., otomobilinin indirilmesini istedi. Çekici ücreti olan 100 lirayı ödemek istemeyen Turgay D.'nin bu istediğine olumsuz cevap verildi. Bunun üzerine Turgay D., çekicinin üzerine çıkarak oturdu.
 
Tartışma büyüyünce olay yerine, takviye trafik ve asayiş ekibi sevk edildi. Tartışma sırasında tek yönlü cadde, yaklaşık 20 dakika trafiğe kapandı.
 
Çekiciye çıkan bir trafik polisi, direnen Turgay D.'yi araçtan inmesi için ikna etti. 108 lira trafik cezası kesilen araç, otoparka götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA