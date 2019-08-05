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Aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişi serbest bırakıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, aracının arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve bunun üzerine gözaltına alınan kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  • AA
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Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medyada yer alan, bir kişinin aracına bağladığı köpeği sürüklediği, bu kişiye başka bir sürücüyle yanındaki yolcunun tepki gösterdiği görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ağcagüney Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Köpeği sürüklediği belirlenen A.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Köpeği aracına bağlayarak sürüklemesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması sonucu gözaltına alınan A.D, jandarmadaki ifadesinde, köpeğin sahipsiz olduğunu ve evinin yanına geldiğini, ekmek ve su verdikten birkaç gün sonra köpeğin öldüğünü belirterek, ifadesinde şunlara yer vermişti:

"Diğer köpeklere veya insanlara hastalık bulaştırmasın diye köpeği ormanlık bir yere götürmek istedim. Kısa bir mesafeydi ve köpek hasta olduğu için kucağıma alamadım. Arabada biz oturuyoruz, hastalık bulaşmasın diye bu şekilde götürmeyi uygun gördüm. Birkaç yüz metre ileriye götürürken 2 genç karşıma çıkarak, önümü keserek bana hakarette bulundular. Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum. Konu bundan ibarettir. Ben 63 yaşında bir insanım."

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

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