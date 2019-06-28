Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi, 726. Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, 06 KKE 99 plakalı otomobil ile Niyazi Yıldırım'ın kullandığı 38 BV 243 plakalı otomobili sokakta bir süre kovaladı. Sürücü, daha sonra Yıldırım'ın otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen kimliği belirsiz sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsünü silah çekerek durdurup, aracını gasp ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başında ve sırtında kurşun yarası bulunan Niyazi Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Polis, iki aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.