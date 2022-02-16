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Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan adam öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 17:36 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:36
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Ramis Kurt (32), 17 EU 666 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken Turan Mahallesi 1649 Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden otomobille kaçtığı ileri sürülen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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