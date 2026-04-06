Araçlar kundaklandı, şirket sahibine ait villa kurşunlandı! Detaylar ortaya çıktı

Olay saat 04.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan oto galeride meydana gelmiş, park halindeki lüks otomobilde başlayan yangın diğer 14 araca da sıçrayarak büyümüştü. İhbar üzerine olay yerinde gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürmüştü. Yangında 15 otomobil büyük ölçüde hasar almıştı. Kundaklama olayının ardından şüpheliler, iş yeri sahibinin Levent Mahallesi'ndeki villasına giderek silahla ateş açtı. Olayla ilgili incelemeler sürerken, detaylar ortaya çıktı.

ÖNCE ARAÇLARI KUNDAKLADILAR ARDINDAN VİLLAYI KURŞUNLADILAR

Selçuk K. ve eşi Dilek K. isimli şahsa araç kiralama iş yerine motorla gelen kasklı siyah giyinimli iki şüpheli, araçların üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken 14 araç zarar gördü. Aynı şüpheliler ardından çiftin Levent Mahallesi'ndeki villasına giderek ateş etti. Şüpheliler olayın ardından kaçtı. Her iki saldırı da güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 7 adet kovan bulurken, villaya 5 mermi isabet etti. Olayla ölen ya yaralanan olmadığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Selçuk K.'nin 64 suç kaydı bulunduğu, 31 Ekim 2025'te 48 ayrı dosyadan aranmasının olduğu, tutuklandığı ve işlemlerinin ardından serbest kaldığı bilgisine öğrenildi. Dilek K.'nin ise 37 suç kaydı bulunduğu, suçlarının birçoğunun görevli memura mukavemet olduğu kaydedildi.

Selçuk K.'nin işlettiği eğlence mekanları ve araç kiralama şirketinde uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği iddialarıyla ilgili ihbar yapıldığı öğrenildi. Ayrıca araç kiralama şirketinden farklı zamanlarda dolandırıcılıkla ile vatandaşların polise başvurduğu, bir çalışanın öldürülmekle tehdit edildiğine yönelik şikayetinin bulunduğu öğrenildi.