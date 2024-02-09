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Araçlarda kilometre kurnazlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürüp tekrar satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Şubat 2024 Cuma 12:30 - Güncelleme:
Araçlarda kilometre kurnazlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir'de bazı şüphelilerin satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürerek tekrar sattıkları, bu şekilde haksız kazanç elde ederek dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kilometresi yüksek araç satın alan şüphelilerin, beraber çalıştıkları oto-elektronik dükkanlarında kilometreyi düşürdüklerini, sonrasında da araçlar için internet siteleri üzerinden satılık ilanı verdiklerini, alıcılarla gittikleri ekspertiz firmalarında sahte rapor aldıktan sonra araçları hileli şekilde sattıklarını belirledi.

31 aracı bu şekilde satarak vatandaşları dolandıran 25 şüpheliyi tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, araçların kilometrelerinin düşürüldüğü oto-elektrikçide çalışanlar ile sahte ekspertiz raporu verenlerin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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